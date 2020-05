Mais de meio milhão regressa ao trabalho esta segunda-feira

São mais de 500 mil os trabalhadores do comércio, restauração, professores e educadores de infância que esta segunda-feira regressam ao trabalho. A maior parte do retalho não alimentar (já que super e hipermercados nunca chegaram a encerrar a atividade) regressa esta segunda-feira à atividade, se bem que, segundo o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, "as ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento