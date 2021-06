Mais de metade da população de Bragança vacinada contra a Covid-19

O distrito de Bragança supera as taxas nacionais de vacinação contra a Covid-19, com mais de metade da população com, pelo menos, uma dose e quase um terço com a vacinação completa, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, responsável pelo processo de vacinação na região, informou que, até ao dia 04 de junho, tinham sido administradas 69.151 primeiras doses e 40.198 segundas doses das vacinas.

Entre uma população inferior a 125 mil pessoas, os dados da ULS revelam que 55,3%, mais de metade, já tem, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19, e 32,1%, quase um terço, a vacinação completa.

Em pouco mais de cinco meses, desde o início do plano nacional de vacinação, foram administradas um total de 109.340 doses no distrito de Bragança, com centros de vacinação instalados em todas as 12 sedes de concelho da região servida pela ULS do Nordeste.

Os últimos dados revelam que, a nível nacional, a taxa de cobertura das vacinas é de 40,4% da população portuguesa com, pelo menos, uma dose, e 20,7% com a vacinação completa, ou seja duas doses.

O distrito de Bragança tinha, na última atualização das autoridades de saúde, na segunda-feira, 20 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, com mais de metade dos concelhos sem qualquer registo.