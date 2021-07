Mais de metade da população em Portugal já tem a vacinação completa contra a Covid-19

Mais de metade da população portuguesa já tem a vacinação completa contra a Covid-19 (52%).67% da população tem já uma dose da vacina (mais de 6,8 milhões de pessoas).Os dados constam do mais recente relatório da vacinação em Portugal divulgado pela DGS, esta terça-feira.O documento revela que mais de 12 milhões e 800 mil doses foram administradas em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais doses administradas (quatro milhões e 94 mil), com 51% dos residentes com a vacinação completa.O Alentejo regista 58% das pessoas completamente inoculadas à Covid-19, seguindo-se o Centro (56%), os Açores (53%), o Algarve (52%), Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte (51%) e a Madeira (50%).