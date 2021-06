23% da população portuguesa com vacinação da Covid-19 completa

23% da população portuguesa já tem a vacinação contra a Covid-19 completa e 39% já recebeu a primeira dose da vacina.Mais de metade da população entre os 65 e os 79 anos já foi vacinada com as duas doses da vacina Covid e mais de metade da população entre os 50 e os 64 já recebeu a primeira dose da vacina.97% das pessoas já foram com 80 ou mais anos já estão vacinadas com a primeira dose, o que representa quase a totalidade do grupo desta faixa etária.Há cerca de um milhão de vacinas Covid-19 em armazém.No total, foram recebidas 7 263 540 doces de vacinas e foram distribuidas 6 299 315 vacinas.Em atualização