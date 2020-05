Mais de metade dos 238 infetados com coronavírus no Alentejo já recuperou

Mais de metade dos infetados pelo novo coronavírus no Alentejo já recuperou. Dados da Administração Regional de Saúde do Alentejo mostram que dos 238 casos confirmados, 156 já foram considerados como curados. No que toca a internamentos, quatro pessoas estarão a recuperar nos hospitais da região, sendo que apenas uma estará em Unidade de Cuidados Intensivos.Em todo o Alentejo, está registado um caso mortal, ocorrido no Hospital de Beja: um idoso, com outras complicações de saúde, acabou por não resistir à Covid-19.Moura é o concelho alentejano com mais casos registados (68), seguido de Évora (23), Santiago do Cacém (16), Serpa (15), Beja (12) e Grândola (10). Os restantes concelhos da região não chegam à dezena de casos.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24