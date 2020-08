Mais de metade dos bares ameaçam fechar

Julho foi um mês desastroso para as empresas de animação noturna e de alojamento turístico. Por causa da pandemia de Covid-19, 62% dos bares e discotecas ponderam mesmo fechar portas e pedir insolvência, perante uma perda de faturação acima dos 40%.No caso dos negócios de alojamento, o cenário é igualmente desolador: 27% das empresas tiveram uma taxa de ocupação zero; enquanto 20% indicou uma ocupação máxima de 10%. Estes números traduzem-se, para muitos, numa quebra superior a 90% na taxa de ocupação face a igual período do ano passado.Os dados são de um inquérito realizado pela AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal entre 31 de julho e 3 de agosto, e antecipa a destruição de muitos postos de trabalho até ao final deste ano. Em julho, mais de 16% das empresas de animação noturna não conseguiram pagar salários e 14% só pagaram parcialmente o ordenado aos seus funcionários. Perante a situação, 16% admitem já ter efetuado despedimentos desde o início da pandemia e mais de 30% assumem que não vão manter todos os postos de trabalho até dezembro.No setor do alojamento, e dado que muitos empresários antecipam um mês de agosto fraco, com taxas de ocupação na ordem dos 10%, cerca de 17% ponderam liquidar contas e fechar portas."Foi uma quebra muito significativa. Era duro fechar a porta e ver que não chegavam mais clientes", diz Rosária Sousa."As quebras de receitas são de 50 por cento", queixa-se Carlos Maricoto, à mesa."Tive uma quebra de 80%, mas não despedi ninguém, mas também não contratei", informa Alexandre Guerreiro."Estamos com uma quebra de 60%. Nota-se muito a falta de clientes", diz João Isidoro.