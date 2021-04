Mais de metade dos portugueses ficaram em casa no fim-de-semana de Páscoa

No fim-de-semana da Páscoa, de 2 a 4 de abril, 54% da população portuguesa permaneceu em casa, segundo informou o Painel PSE, em comunicado a que oteve acesso.No domingo de Páscoa, cerca de 56,5% das pessoas ficaram em casa, sendo que no sábado, o confinamento foi de 49,2% (nos quatro sábados anteriores, esse valor representou 51,8% da população).Em termos gerais, o fim-de-semana da Páscoa apresentou valores semelhantes aos verificados noutros mais recentes: menor mobilidade do que em dias úteis, com mais deslocações de proximidade.Em comparação com semana da Páscoa do ano passado, a mobilidade foi 76% superior em 2021.