Mais de mil doentes internados por dia por motivos sociais nos hospitais do SNS

Dados são avançados pela Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares.

Por Lusa | 06:00

Cerca de mil camas dos hospitais públicos estão diariamente ocupadas por internamentos sociais, pessoas que não precisariam de estar internadas, mas que não tinham alternativa, segundo dados da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares.

A terceira edição do barómetro de internamentos sociais promovida pela Associação de Administradores hospitalares, a que a agência Lusa teve acesso, detetou num só dia de fevereiro deste ano 829 camas ocupadas com internamentos inapropriados, num universo de 33 unidades, quase 70% dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, refere que os números reais de todos os hospitais facilmente ultrapassam os mil doentes em internamentos sociais por dia.