Mais de mil expositores na Ovibeja

Rui Veloso sobe ao palco da feira agropecuária no sábado.

09:03

A 36º edição da Ovibeja arranca esta quarta-feira, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para "mostrar todo o Alentejo deste Mundo".



"É uma espécie de Ronaldo do Alentejo que toda a gente conhece", com mais de mil expositores dedicados à agropecuária, avança Rui Garrido, presidente da associação ACOS - Agricultores do Sul.



Na edição deste ano, discute-se "as alterações climáticas e os seus efeitos na agricultura".



Destaque para os concertos de António Zambujo, amanhã, Fernando Daniel, na quinta-feira, Matias Damásio, na sexta-feira, e Rui Veloso, no sábado.



O bilhete diário custa sete euros, o livre-trânsito, até domingo, 25 euros.