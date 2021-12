Mais de mil ninhos de vespa asiática eliminados em Águeda

A Câmara de Águeda anunciou hoje que, até ao dia 22, eliminou um total de 1.108 ninhos de vespa velutina (asiática), bem como 30 ninhos de vespa europeia, em todo o território concelhio.

A eliminação dos ninhos de vespas foi sendo feita à medida que foram sendo sinalizados e que foram chegando, de todas as freguesias, alertas ao Serviço Municipal de Proteção Civil.

De acordo com os números agora divulgados, em relação à vespa "asiática" foram contabilizados e desativados em Aguada de Cima 101 ninhos, na União de Freguesias de Águeda e Borralha 177, em Barrô e Aguada de Baixo 123, Recardães e Espinhel 120, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga 113 e Valongo do Vouga 151.

Menos de uma centena de ninhos tiveram Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, com 69, Fermentelos com 59, Macinhata do Vouga com 79, Préstimo e Macieira de Alcôba com 37, e Travassô e Óis da Ribeira com 79.

A par da eliminação dos ninhos de velutina, foram também desativados, este ano, 30 ninhos de vespa europeia, sendo que a maior parte estava localizada em Valongo do Vouga e Aguada de Cima.

No total, a Proteção Civil Municipal procedeu à desativação, durante o ano de 2021, de 1.163 ninhos de vespa em todo o território concelhio, considerando as várias espécies, entre a velutina (asiática), a crabro (europeia) e outras com menor expressão.

"A identificação e posterior eliminação dos ninhos, que deve ser feita de forma correta e segura pelos profissionais, é determinante para conter a propagação desta ameaça, não só para a saúde pública como para a biodiversidade, com impactos económicos sérios no setor da apicultura", salienta Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda.

O autarca apela à população para que alerte as autoridades sempre que avistem um ninho.

Desde 2016, em todo o concelho de Águeda, foram eliminados 3.884 ninhos de vespa asiática e 198 da europeia.