De olhos marejados pelas lágrimas, Maria Silva respira profundamente enquanto acena com um lenço branco quando a imagem da Senhora da Penha recolhe ao interior do templo, em Guimarães."Tinha muitas saudades de vir à Penha, de assistir a esta missa que é sempre magnifica, que nos enche a alma e que este ano foi ainda mais especial. É um dia muito feliz", descreveu a mulher, reformada, que chegou por volta das 09h00 para garantir um lugar sentado.Este domingo, só não se realizou a caminhada a pé até ao santuário, embora muitos fiéis o tivessem feito. O almoço-convívio com piquenique foi outra tradição retomada. "Trouxemos o farnel para passar o resto do dia com a família, dois anos sem isto já foi de mais", vincou Ana Silva.