A edição de 2024 das marchas populares de Lisboa sai mais cedo para a rua. As habituais exibições na Altice Arena, onde as marchas se apresentam pela primeira vez ao júri e ao público, começam no dia 31 de maio e terminam a 2 de junho. O desfile na Avenida da Liberdade, onde se jogam os últimos trunfos, realiza-se, como manda a tradição, na noite de Santo António (12 para 13 de junho), com os Olivais a abrir e Lumiar a fechar, num total de 20 marchas a concurso.









