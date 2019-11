Mais de quatro milhões de emigrantes portugueses espalhados pelo mundo

Há quatro milhões de portugueses espalhados pelo Mundo. De acordo com os registos consulares, e numa lista de 53 países, eram 4042 008 os inscritos em 2018. O número representa um aumento de 114 mil face aos 3 928 812 registados em 2014. No seu conjunto, as comunidades em França e no Brasil representaram quase metade dos emigrados, ainda que as subidas mais expressivas tivessem ocorrido nos Emirados Árabes Unidos e na Namíbia. É neste paí...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />