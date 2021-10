As urgências dos hospitais públicos estão outra vez lotadas depois de um ano atípico devido à pandemia da Covid-19. Segundo a imprensa desta segunda-feira, são cerca de seis mil as falsas urgências que entopem as unidades hospitalares e que deveriam ter sido tratadas nos cuidados primários.



Em setembro, os doentes com pulseira azul e verde (não urgentes e pouco urgentes) representaram cerca de 41% do total de urgências no país.

