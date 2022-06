Mais de seis mil pessoas no regresso das marchas populares de Lisboa

A alegria encheu marchantes e público no regresso das marchas populares de Lisboa, na noite desta sexta-feira. Mais de 6 mil pessoas fizeram a festa bairrista nas bancadas da Altice Arena. Aos gritos de “Ié, Ié, Ié” e a “A marcha é linda!”, as claques deram força aos marchantes, após dois anos de paragem devido à pandemia. “Estamos habituados aos arraiais, às sardinhas, a ter o bairro vivo. Foi uma tristeza”, afirmou aoVera Oliveira, do lado do Bairro Alto.Já Patrícia Pinto, dos campeões Alto do Pina, vai com confiança para o regresso: “Para nós são sempre campeões e este ano vão voltar a sê-lo.” Voz do Operário, Belém, Boavista, Castelo, Alto do Pina, Bica, Mouraria e Bairro Alto abriram a primeira das três noites de exibições perante o júri. Para o próximo fim de semana fica reservado o grande desfile da noite de Santo António.