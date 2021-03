Mais de três mil médicos vacinados contra Covid-19, revela Bastonário da OM

O Bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, anunciou que foram já vacinados mais de 3004 médicos contra a Covid-19 através da OM e com a ajuda das estruturas militares.Em declarações aos jornalistas, o bastonário revelou que este sábado estão a ser vacinados com a dose da Pfizer os médicos com mais de 65 anos.Foi já necessário adiar a vacinação a 240 médicos infetados com coronavírus. Sobre a vacinação, Miguel Guimarães rejeita a vacinação por doença e apoia a inoculação por idade de forma a acelerar o processo. O bastonário relembrou que a aprovação da dose única da vacina da Johnson & Johnson pela Agência Europeia de Medicamentos vai contribuir, igualmente para agilizar a inoculação.