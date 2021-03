Mais de três quartos dos óbitos nos dois primeiros meses do ano atribuídos à pandemia

Mais de três quartos dos óbitos registados em Portugal entre 28 de dezembro e o final de fevereiro estiveram relacionados com a covid-19 e 18% com o frio extremo, revela o último relatório do estado de emergência hoje divulgado.

"A análise preliminar da mortalidade atribuível à epidemia de covid-19 e às temperaturas extremas estimou uma fração da mortalidade atribuível à covid-19 de cerca de 76% e ao frio extremo de cerca de 18%" entre a última semana do ano de 2020 e o final do mês de fevereiro, precisa o documento do Governo hoje entregue na Assembleia da República.

O relatório referente ao estado de emergência de 15 de fevereiro a 01 de março destaca o excesso de mortalidade registada no país, sobretudo entre 28 de dezembro e 21 de fevereiro, que se estima de 11.985 óbitos em excesso.