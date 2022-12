Os estrangeiros representavam, no ano passado, 6,8% do total de residentes em Portugal, com 698 887 pessoas. Em alguns municípios, mais de um terço da população residente é estrangeira. É o caso de Vila do Bispo (41,2%), Albufeira (37,1%), Odemira (36,45%) e Lagos (35%), aponta o relatório estatístico do Observatório das Migrações, ontem divulgado.









