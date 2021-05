Mais de um terço da população portuguesa já foi inoculada com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19.Na semana em que se atingiram as 5 milhões de doses administradas (5 126 418), 34% da população, o que corresponde a 3 526 688 pessoas que já receberam a vacina, e, destas, 1 654 555 (16 por cento da população) já têm o esquema vacinal completo. Dados do Relatório de Vacinaçã...