Mais famílias das Caldas da Rainha pedem apoio para alimentação

A Ordem do Trevo, instituição social nas Caldas da Rainha, está a entregar alimentos a mais de quatro dezenas de famílias carenciadas e nota um aumento dos pedidos de ajuda desde o início da pandemia. "O momento que passamos, sendo difícil pela pandemia, será pior com a crise social a emergir", acredita José Viegas, presidente da associação.



"Distribuímos alimentos não perecíveis e produtos frescos que recebemos diariamente dos nossos parceiros, que são o Banco Alimentar, supermercados, minimercados, empresas, agricultores e particulares", adianta. As famílias dirigem-se ao pavilhão da Expoeste, onde numa entrada lateral, com privacidade, recebem os alimentos. "Há famílias que precisam e não pedem, por vergonha", diz José Viegas.



