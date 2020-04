Mais infetados e menos mortes por coronavírus em Portugal

O número de vítimas voltou esta segunda-feira a recuar. De acordo com o relatório da situação da Covid-19 divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 735 mortos associados ao novo coronavírus, mais 21 do que os de domingo. Não se regista qualquer morte abaixo dos 40 anos.

Ganha, assim, força a tendência descendente da curva de mortes por Covid-19, embora às segundas-feiras, por norma, o número de casos seja inferior aos dos restantes dias da semana. Já o número de infetados subiu de domingo para segunda-feira (512 para 657), o que indicia que a crise pandémica está para durar, tanto mais que a recuperação de doentes infetados é lenta - ontem manteve-se nos 610.

Da conferencia de imprensa desta segunda-feira relativa à situação da Covid-19 ficou, ainda, a saber-se que a taxa de ocupação nos Cuidados Intensivos é de 54%. Quanto aos 66 ventiladores que chegaram a Portugal no domingo vindos da China, 63 adquiridos pela Administração Central dos Sistemas de Saúde e os outros três por autarquias, vão ser "distribuídos de imediato por todo o País: 40 vão ficar na região Norte e Centro e 23 seguem para as unidades de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve".

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, do total de pessoas infetadas, a maioria está a recuperar em casa (19 655). Esta segunda-feira estavam internados 1208 doentes por Covid-19 e 215 em unidades de Cuidados Intensivos.

O Porto lidera no número de casos confirmados (1068) seguido de Lisboa (1060).



Saúde quer saber quem morre em casa

As autoridades de saúde estão a estudar as mortes de doentes com Covid-19 ocorridas em casa ou em instituições e a averiguar as circunstâncias em que ocorreram, avançou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



Realizados seis mil testes a funcionários de lares de idosos

A ministra da Solidariedade e Segurança Social revelou esta segunda-feira que já foram realizados mais de seis mil testes a profissionais de lares, um programa desenvolvido com a colaboração de universidades e politécnicos.