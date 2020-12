Mais lidas em 2020: A morte de Pedro Lima e o novo sintoma da Covid-19 que preocupou os especialistas

Foram muitos os acontecimentos que marcaram o País e o Mundo no último ano. Recorde aqui algumas das notícias mais lidas durante 2020 no site doO ator Pedro Lima foi encontrado morto a 20 de junho , na praia do Abano, na zona do Guincho, em Cascais. O corpo foi resgatado de uma zona rochosa, dentro do mar. Pedro Lima era pai de cinco filhos e estava a gravar uma novela para a TVI.Num ano fortemente pela pandemia da Covid-19, foram várias as notícias e os sintomas da doença que foram surgindo ao longo do ano. Em outubro, um novo sintoma começou a preocupar os especialistas: as erupções cutâneas.Também em outubro, um casal foi apanhado a fazer sexo no Rossio, em Lisboa, sem que se importasse com quem por ali passava. As imagens que circularam nas redes sociais mostravam um homem e uma mulher à sua frente, debruçada sob uma das fontes que decoram a Praça Dom Pedro V.2020 ficou igualmente marcado por novas pistas sobre o caso do, nomeadamente um novo suspeito: Christian Brueckner. O paradeiro da criança inglesa, que desapareceu em 2007 do Algarve, é ainda desconhecido, mas graças ao avanço da tecnologia, foi possível recriar uma fotografia e imaginar como seria Maddie, hoje em dia com 17 anos.A morte de Valentina chocou o país em maio deste ano. A menina de 9 anos foi encontrada morta a 10 de maio , num eucaliptal e coberto de vegetação a caminho da Serra D'el Rey, perto de Peniche. O pai, Sandro e a madrasta Márcia, os principais suspeitos da morte da menina, encontram-se a aguardar julgamento. Numa primeira versão dos factos, Sandro admitia que a menina tinha tido "um ataque e convulsões" enquanto tomava banho.