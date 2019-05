Mais mortes no País na 1ª quinzena de maio

Nos primeiros 15 dias deste mês morreram 4327 pessoas, mais 55 do que no mesmo período de 2018.Segundo os dados disponibilizados pela plataforma Vigilância de Mortalidade, do Ministério da Saúde, o número de óbitos ‘disparou’ a partir do dia 10.Foi nesta data que se registou, até agora, o maior número de mortes: 336. Deste total, 253 referem-se a pessoas com 75 ou mais anos.As temperaturas altas a que o País esteve sujeito, nos últimos dias, podem justificar o aumento dos óbitos."Temos de olhar para estes números como um aviso, porque o verão ainda não chegou, mas basta uma variação de temperaturas para que haja repercussão na mortalidade", explica aoRui Nogueira, especialista em medicina geral e familiar.O médico destaca que a "população portuguesa é muito envelhecida" e, por isso, "mais propícia a sofrer com o calor"."Os idosos não sentem sede e, por isso, não bebem água e a hidratação é fundamental", alerta Rui Nogueira.No pódio dos dias mais ‘mortíferos’ da primeira quinzena deste mês, aparecem ainda os dias 4 e 5, datas em que foram registadas 310 e 316 mortes, respetivamente.