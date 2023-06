Mais polícia nas ruas do Porto na noite de São João

A PSP do Porto vai reforçar o policiamento na noite dos festejos de São João, desta sexta-feira para sábado. Haverá "especial atenção à criminalidade", bem como ao ordenamento e regularização do trânsito.

Em comunicado, aquela força de segurança indica que o reforço existirá "nas zonas onde vão decorrer os referidos festejos, bem como nas áreas circundantes, de forma a garantir as condições especiais e gerais de segurança na sua área de responsabilidade". Várias valências da PSP estarão empenhadas na operação: "carros patrulha, Equipas de Intervenção Rápida, pelotões operacionais, equipas da Divisão de Trânsito, equipas do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), Divisão de Investigação Criminal e Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.

A PSP solicita "a melhor compreensão e colaboração de todos, no sentido de acatarem as indicações das forças policiais, particularmente em locais de grande aglomeração de pessoas, assim como a consulta de toda a informação disponibilizada pelas entidades envolvidas na organização dos festejos". É ainda recomendada a utilização preferencial de transportes públicos para as deslocações, bem como a adoção de medidas de autoproteção: "Não deixe objetos de valor no interior de veículos e preste atenção aos seus bens".

A Polícia conta com a colaboração de todos na comunicação, através da linha 112, de situações que possam colocar em causa a segurança pública.