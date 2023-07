O número sofreu um aumento face aos 2,4% apresentados no ano anterior. Também em Portugal, a taxa de pessoas em risco de pobreza incapazes de pagar uma refeição adequada foi, no ano passado, de 7,2%, um valor abaixo dos 8,3% da média europeia - um número que também aumentou face a 2021, ano que apresentava uma taxa de 7,3%.



Três por cento da população portuguesa não conseguia pagar, em 2022, uma refeição com carne, peixe, ou equivalente vegetariano a cada dois dias, avançou o Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia.O número sofreu um aumento face aos 2,4% apresentados no ano anterior. Também em Portugal, a taxa de pessoas em risco de pobreza incapazes de pagar uma refeição adequada foi, no ano passado, de 7,2%, um valor abaixo dos 8,3% da média europeia - um número que também aumentou face a 2021, ano que apresentava uma taxa de 7,3%.

O País encontra-se em 21.º lugar entre os 27 estados que compõem a União Europeia.





Segundo os dados agora publicados pelo serviço estatístico europeu, a maior taxa de pessoas em risco de pobreza nesta situação alimentar foi registada na Bulgária (com 44,6%), Roménia (43%) e Eslováquia (40,5%). Já no outro extremo da tabela encontram-se a Irlanda (5%), o Luxemburgo (5,1%) e o Chipre (com 5,6%).