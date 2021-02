Mais protestos contra o fecho de fronteiras no Alto Minho

Os autarcas dos 26 municípios portugueses e galegos do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho decidem, esta segunda-feira, novos protestos “em defesa dos trabalhadores transfronteiriços e transportes de mercadorias” face ao fecho de fronteiras.



“Uma vez mais, as populações da raia estão a ser tratadas como parente pobre pelos Governos de Portugal e Espanha apesar de estes terem vindo a defender a cooperação transfronteiriça como uma política fundamental”, diz o AECT Rio Minho, em comunicado. Os autarcas entendem que os Pontos de Passagem Autorizados não satisfazem as pretensões, “além de se manter o calvário do afunilamento de trânsito”. Esta segunda-feira, às 09h30, o AECT realiza uma reunião urgente.



