A Segurança Social participou ao Ministério Público (MP), em 2021, ano em que a nova direção do Lar do Comércio, em Matosinhos, tomou posse, novas suspeitas de maus-tratos e agressões a utentes da instituição, estando o inquérito a decorrer. Segundo o despacho do MP, divulgado pela Lusa, em causa está uma denúncia anónima relativa a alienação do património da instituição e à perseguição a antigos funcionários da parte da direção liderada por António Bessa.Estes alegados factos não são imputáveis a elementos da anterior direção, que está já a responder judicialmente por 67 crimes de maus-tratos. Na participação da Segurança Social, acrescenta-se, foram ainda denunciadas “agressões a funcionários e a utentes da instituição, falta de higiene, inexistência de cuidados médicos, parca alimentação ministrada aos utentes e furtos”.