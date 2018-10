Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais remédios ilegais para disfunção erétil

Apreendidas quase 9 mil unidades de medicamentos em Portugal.

Por Cláudia Machado | 09:05

A maioria das quase nove mil unidades de medicamentos ilegais apreendidas em Portugal, no âmbito da Operação Pangea XI, eram vendidas na internet com a promessa de que tratariam a disfunção erétil.



Ao CM, fonte do Infarmed confirmou que este foi o tipo de substância mais detetada em Portugal no âmbito desta megaoperação, promovida pela Interpol em 116 países, entre os dias 9 e 16 deste mês.



No que diz respeito às apreensões feitas em território nacional, com a colaboração do Infarmed e da Autoridade Tributária e Aduaneira, estas foram avaliadas em mais de 23 mil euros. Foram controladas 3881 encomendas, das quais 130 acabaram por ser recolhidas.



Entre os medicamentos ilegais, há falsos remédios para tratar o cancro, analgésicos contrafeitos e mesmo seringas sem a devida qualidade. Muitos destes remédios não possuem as substâncias que anunciam ou contém combinações altamente prejudiciais à saúde, pondo em risco os doentes que os adquirem através de sites ilegais.



No conjunto dos 116 países que integram esta ação, foram apreendidas mais de 500 toneladas de medicamentos, avaliadas em 12,1 milhões de euros, e realizadas 859 detenções.



A operação dedicou-se sobretudo aos serviços de entrega usados pelas redes que operam na internet, tendo sido bloqueadas mais de 3600 páginas.