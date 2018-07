Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais tempo de férias para militares da GNR exemplares

Acréscimo estava previsto no novo estatuto da Guarda Nacional Republicana.

Por M.C. | 08:59

Desde esta quinta-feira que os militares da GNR com comportamento exemplar (sem qualquer processo disciplinar) têm direito a mais 3 dias de férias.



O ministério da Administração Interna publicou, em Diário da República, uma portaria transitória que assegura a benesse.



Este acréscimo de dias de férias estava previsto no novo estatuto da GNR, do fim de 2016. Estava dependente da regulamentação do regime de avaliação dos guardas, que deveria ter entrado em vigor em maio de 2017. No entanto, segundo a Associação dos Profissionais da GNR, "o efetivo continua a aguardar por esse decreto".



Após a reunião 3ª feira com a associação, o ministro Eduardo Cabrita fez publicar esta quinta-feira uma portaria transitória que garante o direito.



Todos os GNR na 1ª classe de comportamento (a grande maioria) vão ter, já este ano, mais três dias úteis de férias, gozando 25. Os nas 2ª e 3ª classes (já com punições leves), vão ter mais dois e um dias de férias, respetivamente. De fora, ficam os guardas já expulsos ou em vias de saírem.