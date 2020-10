Mais três funcionárias e dois utentes de centro social de Santarém infetados com coronavírus

Mais três funcionárias da valência de apoio domiciliário do Centro Social Serra do Alecrim, em Alcanede, Santarém, testaram positivo à covid-19, elevando para 12 o número de pessoal infetado, a que se juntam dois utentes, disse fonte do município.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), disse esta quinta-feira à Lusa que os testes realizados esta semana revelaram a existência de mais três casos entre as funcionárias, sendo que, dos testes realizados a 30 utentes que beneficiavam de apoio domiciliário, foram conhecidos os resultados de 18, dois dos quais deram positivo.

Segundo o autarca, os resultados dos restantes 12 devem ser conhecidos esta quinta-feira, sendo que os testes realizados aos utentes da valência residencial deram todos resultado negativo.

As 12 funcionárias da valência de apoio domiciliário do Centro Social Serra do Alecrim prestavam apoio a 31 idosos, um dos quais acabou por morrer no passado dia 24, suspeitando-se que possa ter estado na origem do surto.

Por outro lado, Ricardo Gonçalves afirmou que, na quarta-feira, foram conhecidos os resultados dos testes realizados a um grupo de pessoas que participaram no fim de semana numa festa de despedida de solteiro, na freguesia da Várzea, com uma dezena a testarem positivo.

"Estão todos em casa, a ser seguidos pelas autoridades de saúde e já não haverá casamento no próximo fim de semana", disse o autarca.

O coordenador municipal da proteção civil, José Guilherme, lamentou, em declarações à Lusa, o incumprimento das regras que visam a redução do contágio em vários grupos populacionais, alertando para a importância dos comportamentos preventivos.

Questionado sobre a situação nas escolas do concelho, Ricardo Gonçalves afirmou que foram registados casos positivos em dois alunos, um da escola secundária Ginestal Machado e outro do 9.º ano da EB 2,3 Alexandre Herculano, aguardando as respetivas turmas em casa pelo resultado dos testes.

