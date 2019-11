Mais um obstetra sob suspeita por falhar ecografias em Setúbal

Artur Carvalho, o obstetra que, alegadamente, não detetou as malformações de Rodrigo, o bebé que nasceu no dia 7 de outubro sem olhos, nariz e parte do crânio, foi suspenso por seis meses. Está temporariamente sem título profissional.



O Ministério Público abriu um inquérito crime para investigar o caso da clínica Ecosado, em Setúbal, que realizou ecografias à mãe do bebé Rodrigo. A mulher era seguida no centro de saúde e realizou as ecografias na Ecosado através de credenciais passadas pelo SNS, mas afinal a clínica não tinha qualquer convenção com o Estado.

Depois da polémica que envolve Artur Carvalho, o obstetra que fez as ecografias à mãe do bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio, mais um obstetra está sob suspeita em Setúbal. Segundo noticia este domingo o Público, três crianças acompanhadas por este médico nasceram com malformações que deveriam ter sido detetadas nas ecografias. O médico Vítor Gabriel nega ser responsável.O Ministério Público arquivou as queixas-crime devido ao quadro legal existente mas assinalou ter havido "conduta negligente". Um dos casos encontra-se no tribunal cível.Vítor Gabriel nunca sofreu qualquer acusação devido a estas crianças, que apenas sobreviveram graças a múltiplas cirurgias.