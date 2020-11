Mais uma escola secundária encerrada na ilha de São Miguel devido a surto de Covid-19

O Governo dos Açores determinou esta tarde o encerramento da Escola Secundária da Lagoa, em São Miguel, que se junta a mais de 20 estabelecimentos de ensino públicos e privados fechados na sequência de casos de infeção por covid-19.

"A Secretaria Regional da Educação e Cultura informa que, no seguimento da monitorização permanente feita à situação da pandemia de covid-19, foi determinado, acrescendo aos estabelecimentos de ensino já divulgados, o encerramento da Escola Secundária da Lagoa, em S. Miguel", lê-se num comunicado enviado às redações.

Na terça-feira, a Secretaria Regional da Educação e Cultura tinha dado conta também do encerramento da Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada, em São Miguel.

O Governo Regional anunciou na passada sexta-feira que todos os estabelecimentos de ensino e ateliês de tempos livres da ilha de São Miguel em que tenham sido detetados casos de infeção pelo novo coronavírus vão encerrar, uma medida que vai vigorar até às 24:00 do dia 01 de dezembro.

O encerramento dos estabelecimentos de ensino, sejam públicos ou privados, onde estejam identificados casos positivos é justificado com a evolução do contexto epidemiológico na ilha de São Miguel, onde estão identificadas três cadeias de transmissão local ativas e outras duas partilhadas com a ilha de São Jorge.

Assim, e tendo em conta a lista que tem vindo a ser divulgada pela Secretaria Regional da Educação, estão atualmente encerradas, no concelho da Ribeira Grande, a Escola Secundária, a escola sede da EBI de Rabo de Peixe, a EB/JI Luísa Constantino, a escola sede da EBI Gaspar Frutuoso e a EB/JI da Ribeirinha.

No concelho de Vila Franca do Campo está encerrada a Escola Básica e Secundária Armando Cortês-Rodrigues e, no concelho da Lagoa, a escola sede da EBI de Água de Pau também está fechada.

Já no concelho de Ponta Delgada, está encerrada a escola sede na freguesia dos Arrifes e as escolas básicas e jardins de infância da Covoada e da Relva, assim como a escola sede da Escola Básica Integrada Canto da Maia, as secundárias Domingos Rebelo e Antero de Quental, e a Escola Básica Integrada Roberto Ivens.

Estão ainda encerradas as escolas profissionais da Câmara de Comércio de Ponta Delgada e da Povoação, bem como o colégio creche Castelinho Encantado, a creche e jardim de infância Arco-Íris e o externato A Passarada, assim como os colégios do Castanheiro e de S. Francisco Xavier, no âmbito dos colégios privados e das instituições particulares de solidariedade social.

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 38 casos positivos de covid-19, elevando para 226 o número atual de casos ativos na região, que conta agora com 16 cadeias de transmissão ativas, avançou hoje a Autoridade de Saúde Regional no seu boletim diário

Aquela entidade diz ainda que foram "detetadas quatro novas cadeias de transmissão na ilha de São Miguel", uma delas "ligada a um estabelecimento hoteleiro situado no concelho de Ponta Delgada".