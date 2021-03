Lisboa e Vale do Tejo é a região do País que levanta maior preocupação em termos de vítimas mortais por Covid-19. Os dados do último dia de fevereiro revelam que houve 15 óbitos nesta região, enquanto no Centro foram registadas 10 vítimas mortais e no Norte 9. Segundo os dados da DGS, no Alentejo, no dia 28 de fevereiro, e pela primeira vez este ano, não se verificaram óbitos por Covid-19. Também nas regiões do Algarve, Açores e Madeira não houve registo de vítimas mortais devido à atual pandemia. Contudo, estas três últimas regiões já tinham registado em fevereiro dias sem mortes por Covid-19.









Lisboa e Vale do Tejo é, também, desde o início da pandemia, a região do País com maior número de mortos: 6846. No Norte morreram 5215 pessoas, no Centro 2915, no Alentejo 947, no Algarve 339, na Madeira 61 e nos Açores 28.