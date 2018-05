Malato reage mal a 'não' do PCP sobre despenalização da Eutanásia

Apresentador fez duras críticas aos militantes do PCP que votaram contra, esta terça-feira.

ostaria que a lei estivesse do meu lado", disse através de uma publicação na rede social Instagram.



"O meu pai, comunista militante e eu, que tanto falei com ele sobre o assunto, seguramente concordaríamos que o vosso lugar era dentro deste penico!", adiantou também através de uma publicação feita no instagram e partilhada no facebook.









"Desejo-vos a todos o mesmo. A mesma impotência, o mesmo descontrolo, o mesmo sofrimento atroz. A vocês e aos vossos familiares. Espero que não tenham a sorte de morrer de um tiro!", terminou o apresentador, com a publicação de uma imagem ao lado do seu pai acamado, que faleceu este mês de maio.





José Carlos Malato fez duras críticas aos militantes do Partido Comunista Português, depois de 15 deputados terem reprovado a despenalização da eutanásia, esta terça-feira, na Assembleia da República. O número foi decisivo para que o processo fosse chumbado.Momentos antes do início da sessão aberta no parlamento, à qual o apresentador assistiu, Carlos Malato afirmou ser a favor da eutanásia. "(...) No final do debate, a despenalização da eutanásia foi chumbada por cinco votos, levando Malato a manifestar o seu profundo desagrado para com a votação do PCP, e fazendo duras críticas aos 15 deputados que votaram 'não', que podiam ter mudado o rumo da legislação.