Mancha de poluição de navio afundado nos Açores com carros de luxo é "monitorizada"

A mancha de poluição resultante do afundamento em águas internacionais ao largo dos Açores do navio ‘Felicity Ace’, que transportava 4 mil carros de luxo (da Alemanha para os EUA), era este domingo "monitorizada" pela Autoridade Marítima.Foram recolhidas amostras e estão a ser feitas simulações da deriva do material poluente. Está de prevenção, em Ponta Delgada, o patrulha ‘Setúbal’ com barreiras de contenção e recuperadores. O ‘Felicity Ace’ sofreu um incêndio no dia 16 de fevereiro, ao largo do Faial, acabando por afundar a 1 de março.