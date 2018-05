Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchas brancas na pele causados por vitiligo podem ser disfarçadas

Na zona do corpo que foi afetada pela doença, são aplicados implantes dérmicos, através de agulhas.

Por Daniela Polónia | 09:30

Disfarçar as manchas brancas que surgem na pele devido ao vitiligo é possível através da dermopigmentação dermatológica. "Consiste na aplicação de implantes dérmicos que, no fundo, são cor. Existem várias cores e fazemos junções para adquirir o tom de pele mais próximo possível do da zona que não foi afetada pelo vitiligo. Primeiro, é feita uma anestesia local, com um creme. Depois, são introduzidos os implantes, através de agulhas, apenas na epiderme, é muito superficial", explica Filomena Bernardo, técnica especialista em dermopigmentação dermatológica.



Os resultados deste tratamento são visíveis ao fim de duas semanas. Um mês depois, é necessária uma nova sessão. Os efeitos não são definitivos e, por isso, pode ser necessário voltar a fazer a dermopigmentação dois anos mais tarde. "Depende do tipo de pele, da idade, dos produtos cosméticos utilizados e da zona do corpo. No rosto, o tratamento dura menos tempo. É uma área mais exposta ao sol e aos cremes. Já o corpo está mais protegido e, portanto, os implantes não são deitados fora através da regeneração celular, como acontece no rosto", refere Filomena Bernardo, da Clínica Milénio, em Lisboa.



Nos dias a seguir à dermopigmentação, os doentes devem aplicar um creme cicatrizante, já que a zona tratada fica ferida. Não é ainda possível apanhar sol. No caso da cara, deve ser lavada com água fria e sabão neutro e não deve ser utilizada maquilhagem.



Apesar da anestesia, a aplicação dos implantes pode provocar alguma dor. Não é recomendado tratar uma zona durante mais de uma hora.



"A doença surge em qualquer idade"

Marisa André Dermatologista, Hospital CUF Descobertas



CM: O que é o vitiligo e quais as zonas do corpo mais afetadas?

Marisa André – Caracteriza-se pela perda da cor da pele. O mais comum é aparecer nos dois lados do corpo, por exemplo, em ambas as mãos e pés. Em alguns casos pode só manifestar- -se numa parte do corpo, é do tipo segmentar.



– Em que idade surge?

– Em qualquer idade, mas no tipo segmentar pode aparecer em doentes mais jovens.



– Quais são as causas?

–Não são completamente conhecidas, mas parece haver uma associação entre fenómenos de autoimunidade, fatores ambientais e emocionais.



"Deixei de ir à praia por vergonha"

Celeste Neto tinha 40 anos quando lhe surgiram manchas brancas e pequenas numa das mãos. "Depois, foram- -se espalhando de forma rápida pelo resto do corpo", explica a empregada de limpeza ao CM.



Celeste, que vive em Lisboa, afirma que o vitiligo afeta a autoestima. "Estou sempre a pensar no que é que as pessoas estão a pensar. Deixei de ir à praia, pela vergonha e porque as queimaduras solares doem mais", diz. Atualmente com 52 anos, Celeste fez dermopigmentação no rosto e aguarda com expectativa pelos resultados.



Conselho da Semana

O vitiligo pode ter um forte impacto na autoestima do doente e, por isso, não hesite em procurar ajuda psicológica para melhor lidar com este problema de pele. Para que a doença não se agrave, deve evitar ficar exposto à luz solar e a fontes artificiais de luz que contenham índices altos de raios UV. Os doentes com vitiligo não devem fazer tatuagens, porque estas podem levar ao aparecimento de novas manchas.