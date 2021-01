Manchas na língua? Especialista alerta para novo sintoma da Covid-19

"Uma em cada cinco pessoas com Covid apresenta sintomas menos comuns que não aparecem na lista oficial", afirmou Tim Spector através de uma publicação no Twitter. O especialista avançou que se tem verificado um aumento crescente de 'línguas covid' e úlceras orais.



Os quatro sintomas da nova variante da Covid-19 que não deve ignorar

O aparecimento e propagação da nova variante de Covid-19 está a deixar o Mundo em estado de alerta.



O Centro de Prevenção de Controlo e Doenças (CDC), nos EUA, recomenda que as pessoas que desenvolvam determinados sintomas procurem um médico uma vez que, de acordo com a organização governamental, estes podem provocar danos severos.



Embora a nova estirpe tenha surgido no Reino Unido, em poucos meses já atingiu pessoas em vários países do mundo.



Sintomas persistem nos recuperados da doença

Cerca de 25% a 30% das pessoas que tiveram covid-19 mantêm sintomas além de oito meses após a recuperação, o que transforma esta doença numa patologia crónica, segundo um estudo divulgado esta terça-feira pelo epidemiologista Henrique Barros.

O inquérito, que foi apresentado na reunião no Infarmed sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", envolveu uma amostra de quase 2.000 mil doentes seguidos no Centro Hospitalar de São João no Porto, dos quais cerca de 20% foram internados e os outros foram seguidos sempre em ambulatório.