A manhã acordou gelada em Roma, com a cúpula da Basílica de São Pedro perdida no nevoeiro. Ainda antes das 08h00, como que emergindo da bruma, o caixão de cedro com o corpo de Bento XVI surgiu, em cortejo fúnebre, na praça central do Vaticano. Foi colocado no chão, em frente ao altar.



A partir das seis da manhã, os mais de 50 mil fiéis que assistiram presencialmente à cerimónia lá foram entrando, lentamente, depois de transporem as severas barreiras de segurança.