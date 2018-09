Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manifestação dos taxistas continua esta quinta-feira em Lisboa, Porto e Faro

Protesto cresceu esta quinta-feira com mais de 1.300 carros parados em Lisboa, afirma a organização.

Os taxistas manifestam-se contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal (TVDE) -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé -, diploma promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de julho.



O protesto dos taxistas contra a entrada em vigor da lei das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados cresceu esta quinta-feira, ao segundo dia de protesto, com mais de 1.300 carros parados em Lisboa, segundo a organização.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, referiu que em Lisboa estão "mais de 1.300 taxistas, um número superior ao de ontem [quarta-feira]", num universo de 3.400 que operam na capital.



No Porto cerca de 250 taxistas mantêm-se esta quinta-feira concentrados na avenida dos Aliados, contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal, garantindo "não arredar pé" até receberem "respostas positivas" de Lisboa.



"Não podemos ir embora porque esta é uma luta de todos e por uma causa que afeta a todos. Apenas queremos igualdade", disse à agência Lusa Idalina Sousa, motorista de táxi há cinco anos, negócio que gere com o marido que à hora da entrevista tinha ido a casa tomar banho para "render" a esposa mais tarde.



Em Faro cerca de 200 taxistas continuam concentrados na Estrada Nacional 125/10, junto ao aeroporto de Faro, no segundo dia de protesto contra a nova legislação das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados.



Os profissionais do Algarve seguiram o apelo feito na quarta-feira pelas duas entidades representativas do setor do táxi, após se reunirem com grupos parlamentares na Assembleia da República, para manter o protesto enquanto não houver compromisso de que será pedido ao Tribunal Constitucional para apreciar a nova legislação, que já foi promulgada pelo Presidente da República e deverá entrar em vigor em 1 de novembro.