Manifestações pela habitação em várias cidades no dia 27

O movimento Porta a Porta está a organizar manifestações em várias cidades, no dia 27, a exigir soluções para a atual situação do setor da habitação. Haverá protesto em Aveiro, a partir das 10h30, em Portalegre às 11h00, em Lisboa e no porto às 15h00.

"O Governo publicou o Programa Nacional de Habitação 2022-2026 e os problemas continuam por resolver. No seu diagnóstico, elenca os problemas que vieram e subsistem da liberalização do mercado de arrendamento, mas continua sem tocar no Novo Regime de Arrendamento Urbano de 2012, a origem do problema e do qual se exige a revogação imediata", refere o movimento nas redes sociais. "No início de outubro de 2023, o governo tinha sinalizado que cerca de 86 000 famílias estavam em grave carência habitacional, mas o objetivo deste programa para a construção de novos fogos públicos situa-se apenas nos 26 000 até 2026", acrescenta.

O Porta a Porta adianta ainda: "Para além deste claro desajuste, o Programa do 1ºDireito (programa de financiamento para suprimir carências habitacionais e que conta, através do PRR, com 1200 milhões de euros a fundo perdido) contava, em maio, com uma taxa de execução de apenas 4%, o que levou o governo a rever os prazos em outubro. A crise da habitação faz-se sentir pelo país inteiro! Existe o sério risco destes fundos ficarem concentrados nos municípios com maior capacidade técnica e operacional. O Programa Nacional de Habitação deixa claro que o falta mesmo é vontade política para mudar esta situação!".

Desta forma, refere o movimento que "são necessárias políticas de fundo que rasguem com as lógicas de liberalização e especulação na habitação", acrescentando que "é preciso enfrentar os lucros colossais da banca obtidos através do aumento das taxas de juro". Defende também que "é preciso dar estabilidade às famílias que arrendam casa" e "assegurar que as medidas para renda acessível sejam, de facto, acessíveis e não mais uma forma de colocar os rendimentos do trabalho a ser continuamente transferidos para o capital".

"É tudo isto que nos obriga a sair à rua por todo o país já a 27 de janeiro. As famílias precisam de soluções!", conclui.