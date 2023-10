Empunhando cartazes a dizer “Falo o hospital nas Caldas!” e ao som do grito de ordem “Queremos o hospital!”, dois mil habitantes das Caldas da Rainha deslocaram-se este sábado a Lisboa em 28 autocarros fretados pela câmara local para uma ação de protesto junto à residência oficial do primeiro-ministro e à Assembleia da República, depois de uma marcha desde a Basílica da Estrela.





Em causa, a discordância pela localização no Bombarral do futuro Hospital do Oeste, que foi anunciada pelo ministro da Saúde.