Mantas e camadas de roupa: Alunos passam frio nas escolas portuguesas

Embrulhado numa manta, encasacado e de máscara. Esta é a imagem de um aluno alegadamente numa sala de aula na Escola Secundária de Serpa.



A imagem foi partilhada por um professor daquele estabelecimento escolar na rede social Facebook.









"11 anos que saí da escola e já era assim... partilha de mantas sobre as pernas. Lamentável as coisas só piorarem e continuarem a ignorar", comentou uma utilizadora.



Devido à necessidade do arejamento das salas de aulas, recomendado pelas autoridades de saúde, as escolas deverão manter portas e janelas abertas para a circulação de ar. No entanto, esta é apenas uma recomendação.





"Esta imagem e outras semelhantes repetem-se, de segunda a sexta, em muitas salas de aula do nosso estabelecimento de ensino/agrupamento", escreveu Vítor Brasão na publicação."11 anos que saí da escola e já era assim... partilha de mantas sobre as pernas. Lamentável as coisas só piorarem e continuarem a ignorar", comentou uma utilizadora.Devido à necessidade do arejamento das salas de aulas, recomendado pelas autoridades de saúde, as escolas deverão manter portas e janelas abertas para a circulação de ar. No entanto, esta é apenas uma recomendação.

Não é montagem: esta imagem e outras semelhantes repetem-se, de segunda a sexta, em muitas das salas de aula do nosso... Publicado por Vítor Brasão em Terça-feira, 5 de janeiro de 2021

Mas este não é caso único no País.De acordo com o jornal do Centro, os alunos da Escola Básica Aquilino Ribeiro, em Vila Nova de Paiva, começaram a queixar-se do frio no arranque do novo período letivo no passado dia 4 de janeiro.Em declarações ao jornal local, o diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, João Adelino Santos, confirma um atraso nas obras de substituição do aquecimento.