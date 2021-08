Manuais escolares contam para o "IVAucher" e acumulam com despesas do IRS

Os manuais escolares vão contar para o programa "IVAucher" e poderão ser igualmente incluídos na despesa do IRS, na secção das deduções da educação.A notícia é revelada esta quinta-feira pelo jornal Público, que cita o Ministério das Finanças. A medida aplica-se até ao final do mês de agosto para as famílias que comprarem os livros em livrarias ou editoras.Apesar dos manuais gratuitos para os alunos do 1º ao 12º ano nas escolas públicas e em estabelecimentos privados, as fichas de exercícios, dicionários e livros de preparação para exames são ainda alguns gastos dos pais que podem ser considerados como despesas.Para acumular os benefícios contam as faturas emitidas entre 1 de junho e 31 de agosto.