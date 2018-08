Manuais escolares gratuitos já estão disponíveis na plataforma MEGA

Cerca de 500 mil alunos, do 1.º ao 6.º ano, vão ter acesso.

Manuais escolares gratuitos, novos ou usados, começam a ser distribuídos a partir desta quarta-feira através da plataforma MEGA aos cerca de 500 mil alunos do 1.º ao 6.º ano.Na plataforma estarão manuais escolares utilizados no ano letivo que agora terminou, mas também livros novos, que podem ser utilizados por famílias, escolas e livreiros.A plataforma "MEGA -- Manuais Escolares GrAtuitos" está preparada para atribuir um 'voucher' a cada um dos cerca de 500 mil alunos que frequentam escolas públicas e por isso têm direito a livros gratuitos.As escolas vão introduzir na plataforma informações relativas aos manuais que, no final do ano letivo, foram devolvidos pelos alunos depois de usados.Em declarações recentes à Lusa, Miguel Farrajota, do Instituto de Gestão Financeira de Educação (IGeFE), disse que a "percentagem de reutilização" de manuais escolares é "muito aceitável", e disse que a distribuição pela plataforma dos manuais usados será feita de forma aleatóriaAtravés do site www.manuaisescolares.pt , os encarregados de educação acedem à plataforma que lhes atribuirá um 'voucher' para adquirir os manuais nas livrarias que pretendam - desde que estas também estejam inscritas na plataforma.A plataforma deverá estar ativa até ao final de outubro, para garantir que não ficam de fora alunos que mudam de escola após o arranque do ano letivo.