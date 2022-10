Manuel Pizarro afasta preconceito e diz que privado e social devem complementar SNS

O ministro da Saúde afastou esta quarta-feira a existência de preconceito em relação aos setores privado e social, sublinhando que a prioridade é a prestação no serviço público e que, sempre que se revele vantajoso, haverá complementaridade.

"O risco do desvio de financiamento para esses setores é desnatar o setor público. Por isso considero a intervenção complementar salutar", afirmou Manuel Pizarro.

O governante falava na Comissão Parlamentar de Saúde, onde esta quarta-feira está a ser ouvido pela primeira vez como ministro, a requerimento da Iniciativa Liberal, sobre o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades Convencionadas, relativo a 2021, e as perspetivas e planos do Governo para o futuro do SNS e, a requerimento do PS, sobre o novo Estatuto do SNS.