Manuel Pizarro era um dos ‘candidatos’ à sucessão de Marta Temido no Ministério da Saúde e António Costa decidiu chamá-lo de volta às lides governativas, 11 anos depois da queda do Governo de José Sócrates.



Médico e político, Manuel Pizarro, 58 anos, foi secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2009 (substituiu Carmen Pignatelli), e secretário de Estado Adjunto e da Saúde entre 2009 e 2011, sempre com Ana Jorge como ministra.