Manuel Teixeira Rolo substitui Ponce de Leão como presidente da NAV

O Governo nomeou o antigo chefe do Estado-Maior da Força Aérea Manuel Teixeira Rolo como presidente do Conselho de Administração da NAV- Navegação Aérea de Portugal, sucedendo a Jorge Ponce de Leão, foi esta quarta-feira anunciado.

"O Governo, sob proposta do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, nomeou hoje em Conselho de Ministros uma nova administração para a NAV Portugal, E.P.E, cujo mandato anterior tinha terminado", avançou, em comunicado, o Ministério liderado por Pedro Nuno Santos.

De acordo com o Governo, Egídia Pinto Martins e Francisco Fernandes Gil mantêm-se como vogais com Conselho de Administração da NAV, a empresa pública gestora do tráfego aéreo nacional.