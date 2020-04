29 concelhos têm mais de 50 casos confirmados de infeção por coronavírus. Saiba se o seu é um deles

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 1 de abril e foram anunciados pela DGS a 2 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados)

Os casos de confirmados de covid-19 continuam a crescer em vários concelhos, sendo que são já 29 os que registam pelo menos 50 pessoas infetadas com o novo coronavírus.



O relatório divulgado esta quinta-feira, 2 de abril, pela Direção geral de Saúde (DGS) mostra ainda que há 148 concelhos com pelo menos três casos positivos de covid-19, representativos de 48% dos municípios portugueses. Com mais de 100 casos são agora 17 os concelhos.



Os dados reportados pela instituição liderada por Graça Freitas mantêm Lisboa (594) como o município mais afetado pela crise sanitária em termos absolutos, seguindo-se Porto (556) e Vila Nova de Gaia (418). Gondomar (373), Maia (361) e Matosinhos (347) também já ultrapassaram as três centenas de casos positivos.











Mais de 200 mortos e 9 mil infetados

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 209, o que traduz uma subida de 22 face a ontem, quando estavam contabilizados 187 óbitos, anunciou a DGS esta quinta-feira, 2 de abril.



Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 9,5% para 9.034. Ontem, o número de infetados tinha subido 10,8% para 8.251, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 783.



O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos baixou (22 contra 27 ontem), sendo que a taxa de crescimento também baixou (12% contra 17% ontem).



Verifica-se também uma desaceleração na taxa de crescimento do número de infetados (9,5% contra 10,8% ontem), bem como na variação em termos absolutos (783 contra 808 ontem).