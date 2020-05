Lisboa e Sintra lideram aumento de casos de coronavírus nos últimos dias

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 7 de maio e foram anunciados pela DGS a 8 de maio. Contemplam 88% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



Os casos confirmados de covid-19 aceleraram em Portugal nos últimos dias, sendo que foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se verificou a maior propagação.

A diretora-geral da Saúde relacionou este aumento com o surto numa empresa da Azambuja, no distrito de Lisboa, com outros três casos relacionados e ainda com a realização de rastreios, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo.



"Lisboa e Vale do Tejo está a testar muita gente e, quando se testa, é habitual encontrar-se casos positivos assintomáticos", justificou Graça Freitas.

A análise aos dados por concelho mostra que são vários os municípios desta região com fortes crescimentos ao longo da última semana.

Entre os concelhos com mais casos, Lisboa (+13,6%) e Sintra (+17,1%) registaram as subidas mais acentuadas na última semana. São mesmo os únicos, entre os 10 concelhos com mais casos positivos, com taxas de crescimento de dois dígitos no espaço dos últimos sete dias. Já os casos no Porto subiram menos de 3% e em Valongo menos de 1%.

Mas há mais concelhos em redor da capital a registarem crescimentos expressivos na última semana. O número de casos confirmados na Amadora aumentou 40% para 422, em Cascais subiu 27,8% para 432 e em Oeiras avançou 20% para 259.

O surto na Avipronto, que gerou mais de 100 pessoas infetadas, também se nota nas estatísticas reveladas pela DGS. Na Azambuja, onde está localizada a fábrica, o número de casos confirmados aumentou mais de três vezes para 38. Em Alenquer quase duplicou para 33, em Vila Franca de Xira subiu 31% para 235 e no Cartaxo subiu 44%.

O boletim diário da DGS mostra que são agora 221 os concelhos com 3 ou mais casos confirmados de Covid-19.

O número de concelhos com 100 ou mais casos aumentou para 46, mais dois que na véspera, com Vizela e Fafe a juntarem-se à lista de municípios com maior número de pessoas infetadas.