Número de infetados por coronavírus em Câmara de Lobos quase duplicou em 24 horas. Veja quantos casos há no seu concelho

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 19 de abril e foram anunciados pela DGS a 20 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



Câmara de Lobos viu o número de infetados pela Covid-19 quase duplicar entre domingo e esta segunda-feira, mostra o relatório revelado hoje pela Direção Geral de Saúde.





Apesar de ter sido imposta uma cerca sanitária em torno do concelho madeirense a partir das 00:00 de domingo, entre ontem e hoje os casos positivos passaram de 18 para 34. Já entre sábado e domingo tinham duplicado, aumentando de 9 para 18 infetados.

Recorde-se que segundo afirmou o próprio presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, além de estar proibida a entrada e pessoas deste concelho, está ainda condicionada a circulação de veículos no município e as pessoas estão autorizadas a sair de casa somente em "situações excecionais".



Os números divulgados pela DGS indicam ainda que o concelho de Vila Nova de Gaia "empatou" com Lisboa na segunda posição dos municípios com mais infetados pelo novo coronavírus, estando agora ambos com 1.060 casos confirmados. Em Gaia o número de infetados duplicou no espaço de duas semanas para superar o milhar de casos positivos. Já o município do Porto continua a ser o mais afetado pela pandemia com 1.68 infetados.



Continuam a ser 36 os concelhos com 100 ou mais casos positivos, o equivalente a 11,7% dos 308 municípios portugueses. Já o número de concelhos com pelo menos três infetados passou dos 212 registados no domingo para 213 nesta segunda-feira, o que significa que 69,2% dos concelhos portugueses já superou os três casos positivos.

Taxa de crescimento de mortos volta a cair

O total de óbitos causados pela pandemia aumentou de 714 para 735, pelo que a taxa de crescimento de fatalidades abrandou dos 3,9% ontem observados para 2,9% nesta segunda-feira. Trata-se da menor taxa de crescimento desde que foi registado o primeiro óbito em Portugal.



Por outro lado, e em sentido inverso, o número de infetados aumentou para 20.863 com uma subida de 657 casos face a domingo. A taxa de crescimento de contágio cresceu assim de 2,65% para 3,25%.